Премьер призвал лишить ГПУ функций следствия и предложил создать независимое бюро расследований
21:24, 01 ноября 2015Политика
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Он добавил, что на следующей неделе парламент должен принять ряд других важных законов, включая вопросы бюджета, налоговой реформы и введения безвизового режима для граждан Украины с целью поездок в ЕС.
Яценюк предложил лишить Генпрокуратуру функций следствия / Фото УНИАН
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал лишить Генеральную прокуратуру функций следствия и создать новое независимое Государственное бюро расследований.
Об этом он заявил в эфире «10 минут с премьер-министром».
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«Нам необходимо лишить Генеральную прокуратуру функций следствия и создать новое независимое Государственное бюро расследований», - сказал глава правительства.
Кроме того, он добавил, что на следующей неделе парламент должен принять ряд других важных законов, включая вопросы бюджета, налоговой реформы и введения безвизового режима для граждан Украины с целью поездок в Европейский Союз.
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