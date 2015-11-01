Премьер призвал лишить ГПУ функций следствия и предложил создать независимое бюро расследований

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал лишить Генеральную прокуратуру функций следствия и создать новое независимое Государственное бюро расследований.

Об этом он заявил в эфире «10 минут с премьер-министром».

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«Нам необходимо лишить Генеральную прокуратуру функций следствия и создать новое независимое Государственное бюро расследований», - сказал глава правительства.

Кроме того, он добавил, что на следующей неделе парламент должен принять ряд других важных законов, включая вопросы бюджета, налоговой реформы и введения безвизового режима для граждан Украины с целью поездок в Европейский Союз.