Депутата от "УКРОПа" и адвокатов не пустили к Корбану в СИЗО (фоторепортаж)

Народного депутат от партии УКРОП Андрея Денисенко и защитников не пустили к лидеру партии «УКРОП» Геннадию Корбану в СИЗО СБУ, чтобы убедиться в состоянии здоровья задержанного.

Как передает корреспондент УНИАН, защитники и депутат пришли к зданию УСБУ Украины в г. Киеве и Киевской области на Аскольдовом переулке.

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Но, несмотря на то, что сегодня управление должно работать до 17.00, все двери были закрыты. Только на КПП № 3 охранник сообщил, что сейчас в управлении никого нет и оно закрыто.

Комментируя ситуацию, Денисенко назвал такое положение вещей издевательством над Корбаном, который, по имеющейся у него информации, находится в предынфарктном состоянии и должен быть обследован врачами. «Это полный правовой нигилизм. Кроме того, власть фактически взяла в заложники Корбана», - сказал Денисенко.

В то же время он добавил: «Мы будем обращаться непосредственно к общественности, к людям, непосредственно через средства массовой информации. Мы обязательно поставим этот вопрос в парламенте, поскольку речь идет о задержании лидера одной из политических сил, являющейся одной из лидеров местных выборов».

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В свою очередь адвокат Корбана Ярослав Гришин сказал: «Из СМИ мы знаем, что представители прокуратуры будут добиваться по Корбану Геннадию Олеговичу меры пресечения в виде содержания под стражей. Наш долг как адвокатов выписан правилам адвокатской этики - предоставить надлежащую Корбану помощь. Вместе с тем мы видим и можем констатировать грубое нарушение права на защиту, поскольку мы не можем встретиться с нашим клиентом и, соответственно, предоставить ему необходимую правовую помощь. Безусловно, мы будем обжаловать все эти незаконные действия как в ГПУ, так и в Европейском суде по правам человека - уже сейчас мы занимаемся этим».

Также следует отметить, что в здание УСБУ прибыл наряд полиции. На вопрос журналистов, кто и почему вызвал патруль, полицейские ответили, что не знают этого. В то же время они отметили, что этот район находится в их зоне ответственности. Увидев большое количество людей у режимного объекта, «мы решили поинтересоваться, что происходит», - сказали полицейские.