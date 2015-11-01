Корбану избрали подсудность в Черниговской области

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявляет, что задержанному лидеру "Украинского объединения патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану избрана подсудность в Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"В настоящее время была подсудность Черниговской области", - отметил Куценко.

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Он проинформировал, что было создано межрегиональную следственную группу и группы прокуроров.

При этом он заявил: "Я хочу официально обратиться к лицам всех граждан, которые тем или иным образом участвовали в этой преступной организации, помогали им, потому что там круг достаточно широк".

Куценко зачитал часть 2 статьи 255 УК, где говорится об условиях, при которых освобождаются от уголовной ответственности соучастники, кроме лица организатора и руководителя преступной организации.

"Я прошу всех в том, кто разобрался, что произошло, приходите в Службу безопасности Украины, в Генеральную прокуратуру Украины, предоставьте нам информацию, и часть 2 ст. 255 будет применена. Все, кто сейчас поможет следствию, будут освобождены от уголовной ответственности по этой статье", - отметил Куценко.

Как сообщал УНИАН, ранее в "УКРОПе" предположили, что суд над Корбаном может состояться завтра в Чернигове.

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Утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.