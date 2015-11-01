Коломойский назвал задержание Корбана "болезненной реакцией" на результат "УКРОПа" на выборах

По мнению экс-губерантора Днепропетровской области Игоря Коломойского, никаких уголовных преступлений за лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном нет.

"Дело Корбана - чистая политика. Я уверен, это связано с результатами, которые партия "Укроп" получила на местных выборах", - об этом Игорь Коломойский заявил в эксклюзивном комментарии Lb.ua.

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"Мне никто не выдвигал никаких требований, я не чувствую давления, тем более шантажа. Я нормально общаюсь с АП, никаких претензий мне не озвучивали", - сказал экс-губернатор Днепропетровской области, отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать Корбана как заложника власти в ее борьбе с самим Коломойским.

"Разумеется, никаких уголовных преступлений за Корбаном нет, все обвинения надуманы. Мы не безучастны к его судьбе и будем бороться в юридической плоскости за то, чтобы доказать это. …Силовики - люди подневольные, мы понимаем, кому они подчиняются, чьи команды выполняют. Какие к ним могут быть претензии? Разве только с точки зрения формального соблюдения закона. Я знаю, что эти так называемые дела (по Корбану, - ред.) лежали в папках, покрытых пылью. Почему их достали именно сейчас? Опять-таки: непонятная болезненная реакция (власти, - ред.) на результат "Укропа", - отметил Коломойский.

"Патриотические силы должны вести диалог. "Укроп" - патриотическая сила и БПП-Солидарность позиционируется так же", - акцентировал он.

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Коломойский добавил также, что Корбан - ввиду произошедшего - вышел в высший эшелон украинской политики. "Его можно поздравить. Даже сутки, проведенные в СИЗО, автоматически выводят в высшую политическую лигу. Прошел боевое крещение, можно сказать".

Как известно, Геннадию Корбану предъявлены именно уголовные обвинения. Конкретно, ГПУ обвиняет его в присвоении, растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УК) и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1. ст. 289 УК), а также в создании организованной преступной организации (подразумеваются действия в некоей группе).

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.