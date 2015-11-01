Генпрокуратура будет требовать ареста Корбана
В ГПУ говорят, что будут требовать перед судом ареста для лидера партии "УКРОП".
ГПУ будет требовать избрания ареста мерой пресечения Корбану.
Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.
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"Сейчас будет от вас вопрос, мы будем требовать, какую меру пресечения требовать господину Корбану - арест. Исключительно арест. Прокуратура будет требовать перед судом. И мы уверены, что судья удовлетворит нашу просьбу и примет решение именно об аресте", - подчеркнул Куценко.
Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.
Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.
Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.