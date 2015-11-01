Генпрокуратура будет требовать ареста Корбана

ГПУ будет требовать избрания ареста мерой пресечения Корбану.

Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

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"Сейчас будет от вас вопрос, мы будем требовать, какую меру пресечения требовать господину Корбану - арест. Исключительно арест. Прокуратура будет требовать перед судом. И мы уверены, что судья удовлетворит нашу просьбу и примет решение именно об аресте", - подчеркнул Куценко.

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.