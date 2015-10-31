В "Народном фронте" считают, что в деле Корбана есть политические мотивы и установление монополии на власть

Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий.

«Вешать лапшу на уши о том, что в разгроме днепропетровского «УКРОПа» накануне второго тура, в котором Филатов может победить Вилкула, нет политики - значит считать нас всех полными идиотами», - отметил он.

«Я никогда не воспринимал Коломойского, Корбана, «Приват» и их методы. Но, простите меня, одно дело - это равноудаленность власти от олигархов, а другое дело - разгром альтернативного клана, претендующего на свое участие в политике олигархами, которые вовремя договорились с Банковой, и при участии самой Банковой», - пишет Высоцкий.

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При этом заявил: «Почему должен сидеть Корбан, в то время как сепаратисты и русские твари спокойно гуляют по нашим городам? Почему политический проект «Привата» должен быть разгромлен, а политические проекты Партии регионов, Ахметова и Фирташа, в которых участвуют подонки, на руках которых наша кровь, должны быть частью политического ландшафта?»

«В том, что сейчас происходит в Днепре, нет справедливости, зато есть четкий мотив по установлению монополии на власть. И я не понимаю, почему, имея перед собой опыт Януковича, эти новые монополисты считают, что они преуспеют», - пишет политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии “УКРОП” заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

В СБУ и ГПУ подтвердили арест Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.