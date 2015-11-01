Адвокат: задержание Корбана - открытое политическое давление

Об этом заявил защитник лидера партиии УКРОП Алексей Шевчук возле здания главного следственного управления Генпрокуратуры, комментируя объявление подозрения Корбану. Слова адвоката цитирует пресс-служба УКРОПа.

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"Из тех материалов, которые я увидел, – это открытое политическое давление на данное лицо. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо процессуальные документы, которые бы давали возможность говорить о законности его задержания и каких-либо претензиях в его адрес", – заявил адвокат.

Он напомнил, что политика задержали по подозрению в ряде уголовных правонарушений у него дома, соответственно основанием для задержания должно быть решение суда, но его не было. Корбану не объяснили, на основании чего произошло задержание.

"Его задержали сегодня около 8 утра, меня как адвоката допустили к нему около 6 вечера, а в 20:36 был составлен протокол задержания в здании главного следственного управления ГПУ. Соответственно, мы не можем говорить о задержании Корбана на месте совершения преступления, ведь ни одного уголовного правонарушения в здании ГПУ он не совершал", – пояснил Шевчук.

Адвокат подчеркнул, что при оформлении задержания не была установлена личность Корбана, не изучались никакие документы, ее удостоверяющие, ему не объяснили сути того, что ему инкриминируют. Кроме того, не было удовлетворено ни одного ходатайства и заявления защиты.

Защитник сообщил, что сейчас Корбан находится в критическом состоянии, ему вызвали "скорую", однако следствие не позволило госпитализировать политика.

По информации адвоката, Корбана отвезли в следственный изолятор СБУ на Аскольдовом переулке.

Шевчук напомнил, что на избрание меры пресечения у правоохранительных органов есть 72 часа с момента задержания, или же Корбана должны отпустить как незаконно задержанное лицо.