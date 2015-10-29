Конфликт на Донбассе не решится без восстановления украинских партий и СМИ - Бессмертный

Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил в четверг в эфире "5 канала".

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"Политическое урегулирование невозможно без восстановления действия политических партий общеукраинских на этой территории. Ведь если они не восстановят там свою деятельность, то это что-то другое. Это не процесс восстановления Украины, и не реинтеграция", - отметил он.

Также, по мнению Бессмертного, вторым важным фактором выполнения Минских соглашений является допуск к работе на оккупированные территории украинских журналистов: "Восстановление деятельности средств массовой информации общеукраинсих на этой территории - если этого восстановления нет, значит это не Украина".

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