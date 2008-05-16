Тимошенко: мы с Турчиновым одно и то же

Премьер-министр Украины, лидер избирательного списка БЮТ на выборах в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО призывает киевлян осторожно относиться к своему выбору и голосовать за проверенных политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на встрече с избирателями Деснянского района Киева.

“Я думаю, что лучше отдавать голоса проверенным политикам. Сейчас зарегистрированы и идут в Киевсовет множество мелких партий – они не совсем известны, и вы очень хорошо знаете, кем они созданы, кем профинансированные и кем поставлены”, - сказало Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ убеждена, что Киев уже не имеет права на эксперименты. “Я думаю, что логично отдать голоса тем партиям и блокам, которые не голосовали за раздачу земли в Киевсовете”, - прибавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также призывала киевлян поддержать кандидатуру Александра ТУРЧИНОВА на выборах мэра столицы. “Я знаю, что ТУРЧИНОВ вас не подведет, потому что мы с ним практически одно и то же, у него только косы нет”, - сказала лидер БЮТ.