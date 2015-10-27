Советник главы МВД считает Охендовского причастным к нарушениям избирательного законодательства

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко, отчитываясь о ходе местных выборов, передает hromadske.tv.

«Там происходили большие нарушения и председателем ТИК, в частности, в Мариуполе, и, на мой взгляд, руководителем Центризбиркома, который должен был реагировать на это. Независимо от статуса, от должности будут все допрошены и уже точку поставит следствие», - сообщил Стойко.

МВД уже возбудило уголовные производства по факту препятствования осуществлению избирательного права в Красноармейске и Сватово.

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Относительно Мариуполя, то по состоянию на сейчас производство продолжается, дело занесено в единый реестр досудебных расследований, но статью, по которой ее должны классифицировать, еще не определили.

Как сообщал УНИАН, председатель ЦИК Михаил Охендовский настаивает, что лишь Верховная Рада должна создать специальный юридический механизм, чтобы дать возможность избирателям Мариуполя и Красноармейска проголосовать на местных выборах, где эти выборы 25 октября были сорваны.