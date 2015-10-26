В Днепропетровске "Оппоблок" и БПП затягивают подсчет голосов для фальсификации результатов выборов - нардеп

Представители комиссий делают все, чтобы задействовать технологию фальсификации и не признать победное преимущество лидера политической партии "УКРОП" Бориса Филатова на мэрских выборах.

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Денисенко, который следит за ходов подсчета голосов в городской ТИК.

В здании облсовета, куда вопреки многолетней традиции и здравому смыслу была перенесена городская ТИК, огромная очередь. Это представители районных комиссий пытаются передать протоколы.

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В нечеловеческих условиях, без возможности присесть и отдохнуть люди простаивают часами. Это технология манипуляции и умышленного затягивания времени, уверен народный депутат Украины Андрей Денисенко.

«В городской ТИК создано большинство технических представителей «Оппоблока» и Блока Петра Порошенко, а также сателитних партийных организаций. Это большинство сегодня делает все, чтобы замедлить обнародования результатов голосования, подведения итогов и объявления победы кандидата от «Украинского объединения патриотов» Бориса Филатова в первом туре выборов мэра», - заявил он.

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Нардеп также добавил, что большинство «Оппоблока», БПП и технических к ним партийных организаций замедляют подачу протоколов и подсчета голосов.

«Они делают все, чтобы задействовать технологию фальсификации - коррекции результатов голосования через уточнение протоколов. Наша команда, как и остальные представители патриотических сил Днепропетровска, имеют достаточно сил и поддержки днепрян, чтобы остановить искажения волеизъявления», - сказал Денисенко.