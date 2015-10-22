В Днепропетровске "Оппоблок" обвиняют в подготовке к фальсификации выборов

Системные случаи фальсификации документов Центральной избирательной комиссией были выявлены представителями партии Всеукраинское политическое объединение «Жінки за Майбутнє», политической партии «Новая Политика» и ВО «Батькивщина».

Об этом идет речь в заявлениях о совершении уголовных правонарушений, направленных субъектами избирательного процесса в Главное следственное Управление МВД Украины.

В частности, в заявлении объединения «Жінки за Майбутнє» указано, что член Днепропетровской ТИК Валентина Панкулич была включена Центризбиркомом в состав городской комиссии на основании представления, которое на самом деле никогда не оформлялось и не подавалось Днепропетровской городской организацией объединения «Жінки за Майбутнє».

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Данные о фальсификации документов ЦИК включены в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, политическая партия «Новая Политика» также обратилась в правоохранительные органы с аналогичным заявлением о подделке документов в ЦИК, а глава политсилы Владимир Семиноженко направил в ЦИК извещение о том, что возглавляемая им партия не подавала и не скрепляла печатью представлений о включении в состав Днепропетровской ТИК Максима Шевченко.

В то же время, по мнению политолога, за попытками сфальсифицировать выборы в Днепропетровске стоит «Оппозиционный блок».

«Махинации и фальсификации, а также другого рода электоральные мошенничества на Днепропетровщине были вполне ожидаемы! Это один из последних бастионов Оппозиционного блока, который будет делать все, чтобы любой ценой вырвать победу на выборах городского головы. Так что не исключаю, что за последними скандалами вокруг ТИКа может стоять Оппозиционный блок, по крайней мере, следы его там уж точно есть! Для того, чтобы область и сам Днепропетровск получил легитимную местную власть, надо сделать все, чтобы исключить любые сомнительные и явные формы электоральных фальсификаций и манипуляций», - заявил политолог Вадим Карасев.

Как сообщалось ранее, фракция ВО «Батькивщина» потребовала от МВД немедленно отреагировать на грубые нарушения во время подготовки к выборам в Днепропетровске и открыть уголовные дела по факту подделывания избирательных документов.