По факту подкупа избирателей в Чернигове открыли уголовное производство

В Чернигове милиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей представителями Аграрной партии.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

По информации сотрудника сектора, производство открыто по ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей), согласно которой лицо наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября в милицию поступило сообщение от представителей Радикальной партии о том, что в Чернигове граждане получают деньги за голосование. Правоохранители в помещении на 6-м этаже обнаружили двух женщин, списки и деньги (более 30 тыс. грн). Правоохранители уточнили, что, по предварительной информации, женщины раздавали деньги от Аграрной партии.

В то же время представители Аграрной партии отрицают подкуп избирателей. Они объяснили, что активисты политсилы расплачивались за работу с волонтерами, а членов Радикальной партии обвинили в нападении на свой офис.