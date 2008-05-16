Сегодня под председательством Президента состоится заседание СНБО

16 мая в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании будут рассматриваться вопросы обеспечения развития Украины как морского государства, состояния функционирования единой государственной системы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, состояния выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно ситуации в Автономной Республике Крым, а также развития аэропортов Украины.

Состоится обсуждение предоставления статуса участника боевых действий гражданам Украины, которые принимали участие в международных миротворческих операциях.

По итогам заседания запланирован брифинг для представителей СМИ секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.