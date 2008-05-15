Кличко за создание БТИ в каждом районе Киева

Кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО заявляет о необходимости жесткого реформирования системы Бюро технической инвентаризации.

«На поверхности лежит идея расцентрализации БТИ, создания таких структур в каждом районе», - заявил В.КЛИЧКО в интервью газете «Сегодня», сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко.

Он заявил о необходимости разработать регламентирующие документы: «Чтобы все знали – на выдачу такой-то справки отводится ровно 5 или 6 дней. А если госслужащий не сможет подготовить такую справку, то его уволят с работы».