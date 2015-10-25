Кличко лидирует на выборах мэра Киева - экзит-полл Савика Шустера
20:33, 25 октября 2015Политика
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Студия Савика Шустера огласила свои экзит-поллы, проведенные во время выборов сегодня, 25 октября.
Кличко набирает немного больше 38%
Так на выборах мэра Киева экзит-полл показал такие результаты:
Действующий градоначальник Виталий Кличко набирает 38,4%, его соперник от Самопомочи Гусовский 9,2%, за Борислава Березу 8,5%, далее идет Владимир Бондаренко 8% и Олег Мирный с 6,6%.
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