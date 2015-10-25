Кличко лидирует на выборах мэра Киева - экзит-полл Савика Шустера

Так на выборах мэра Киева экзит-полл показал такие результаты:

Действующий градоначальник Виталий Кличко набирает 38,4%, его соперник от Самопомочи Гусовский 9,2%, за Борислава Березу 8,5%, далее идет Владимир Бондаренко 8% и Олег Мирный с 6,6%.