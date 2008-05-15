Балога обсудил с министром ситуацию вокруг прививок кори

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА по поручению Президента провел беседу с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ в связи с гибелью после прививки вакциной против кори и краснухи 17-летнего школьника из Краматорска.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В.БАЛОГА отметил, что Президент обеспокоен сложившейся ситуацией. “Глава государства требует исчерпывающего ответа о причинах трагического случая и хочет видеть эффективные и конкретные действия, направленные на недопущение подобного в будущем”, - подчеркнул руководитель Секретариата. Речь идет в частности о шагах, направленных на то, чтобы сделать невозможными злоупотребления при закупке вакцины.

Министр проинформировал главу Секретариата о предварительных выводах комиссии Минздрава, которая расследует смерть подростка. В.КНЯЗЕВИЧ в частности сообщил, что пока медики не связывают ее с качеством вакцины. В то же время он отметил, что Минздрав приостановил использование в Украине вакцины из той серии, которую получил умерший юноша, до получения результатов экспертизы.

В.БАЛОГА также подчеркнул, что должен быть проведен тщательный анализ ситуации, складывающейся в целом вокруг масштабной вакцинации от кори и краснухи, которую Минздрав планирует начать с 26 мая. Речь идет в частности о необходимости проверки возможных случаев требования справок о прививке как оснований для допуска выпускников к участию в тестировании и поступлению в вузы.