В Украине явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составила 36,2% - ОПОРА (инфографика)

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По данным организации, в центральных областях (Винницкая, Житомирская, Черкасская, Киевская, Кировоградская, Черниговская, Сумская области и Киев) явка избирателей - 37,4%.

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На западе Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Волынская, Черновицкая области) - 38,1%, а на востоке (Донецкая, Харьковская, Луганская и Днепропетровская области) - 33,5%. На юге (Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская области) - 33,5%. При этом учтена погрешность - 1,2%.

Что касается городов, где ОПОРА проводит параллельный подсчет голосов, то в Одессе проголосовали к 16:00 29,6% избирателей, в Харькове - 35,3% и в Днепропетровске - 33,7%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12:00 явка составила 18,5%.