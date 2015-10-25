В Черкассах на одном из участков обнаружили более 500 "мертвых душ" - КИУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации Комитета избирателей Украины, в списки избирателей на черкасском участке №711079 внесены жители общежития для военнослужащих, которые фактически там не проживают. Об этом представителям областного отделения КИУ сообщила заместитель председателя УИК.

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Участковая комиссия еще во время разноса приглашений на выборы выяснила, что таких избирателей – более 500.

Это потенциально может быть использовано недобросовестными членами УИК для голосования "мертвых душ", поэтому представители КИУ обратили внимание членов комиссии и наблюдателей на этом участке.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16:00 в Черкасской области явка избирателей была рекордно низкой.