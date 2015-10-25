В Харьковской области по состоянию на 12:00 явка составила 20%, в Сумской – 18,2%, в Хмельницкой – 25%

"По состоянию на 12:00 явка избирателей по всем участкам составляет 20%", - сообщил во время брифинга заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

Читайте такжеВ Мелитополе жители получают SМS с призывами голосовать за одну из партий – ОПОРА

В пресс-службе Сумской облгосадминистрации УНИАН сообщили: "По оперативным данным, по состоянию на 12:00 в области проголосовало 163,951 тыс. человек, что составляет 18,2% избирателей".

"В городах Хмельницкой области по состоянию на 12:00 явка избирателей составила 25%, в селах была несколько ниже", - сообщил УНИАН председатель областной организации Комитета избирателей Украины Юрий Ануфриев.

Он заметил, что крестьяне всегда проявляют активность во второй половине дня.

Вместе с тем, представители КИУ в данный момент не фиксируют существенных избирательных нарушений в области.