В Киеве в координационный центр и милицию на 12:00 поступило 93 сообщения о нарушениях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата КГГА, координатор Городского координационного центра Владимир Бондаренко.

"Большинство данных сообщений касается нарушения проведения избирательной агитации", - сказал Бондаренко и добавил, что речь идет о размещении до сих пор агитационной продукции на зданиях и попытки расклеить определенной политической силой свои плакаты на столбах вдоль улиц.

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Он отметил, что правоохранительными органами и коммунальными службами сейчас прекращаются такие действия.

Кроме того, три факта попыток подкупа избирателей зафиксировано в Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах.

Также в Шевченковском и Дарницком районах зафиксировано три попытки агитации непосредственно возле участковых избирательных комиссий за одну политическую силу и кандидата от нее.

В Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах зафиксировано три попытки фотографирования избирательных бюллетеней в кабинках.

"По каждому из этих фактов открыто соответствующее уголовное производство. Правоохранители зафиксировали указанные факты и по состоянию на сегодня мы можем говорить, что соответствующие виновные понесут уголовную ответственность", - сказал Бондаренко.

Он также отметил, что в Оболонском районе было приостановлено факт попытки избирательных махинаций по схеме "косынка", когда избиратель должен вынести с избирательного участка пустой бюллетень для передачи другому.

Кроме того, в Соломянском районе задержан "микроавтобус одной из политических сил по подозрению в организации нарушений во время избирательного процесса".

"Задержанные доставлены в правоохранительные органы. Сейчас ведется дознание", - сказал Бондаренко.

Он также отметил "забавные" случаи нарушений, среди которых информация, что в Оболонском районе жена закрыла мужа в квартире, чтобы он не пошел голосовать.

Отвечая на уточнение насчет количества открытых уголовных производств, Бондаренко отметил, что "по состоянию на сегодня уголовных производств открыто около 10 по соответствующим фактам, которые имеют признаки уголовных преступлений".

"Сейчас мы ожидаем оперативную информацию о том, сколько составлено непосредственно админпротоколов. Потому что нарушение агитационного процесса - это админответственность", - сказал он.