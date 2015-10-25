В ЦИК не видят оснований не передавать сегодня избирательные бюллетени УИК в Красноармейске

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский, передает корреспондент УНИАН.

"Там нет никаких препятствий для передачи избирательных бюллетеней. Решение суда, которое члены комиссии приняли в качестве обоснования непередачи бюллетеней, не вступило в силу. Оно будет обжаловано, и я уверен, что сегодня оно будет отменено судом высшей инстанции", - отметил Охендовский.

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Как сообщал УНИАН, избирательные участки в Красноармейске не открылись.

В ночь на 25 октября Донецкий областной административный суд, который сейчас находится в Славянске, признал недействительным решение Красноармейской городской территориальной избирательной комиссии о выборе типографии в Краматорске для печати бюллетеней.

Типография в Краматорске является частной, а у ТИК еще также есть договоры с предыдущей типографией «Приазовский рабочий» (Мариуполь) и типографией «Заря» (Киев).