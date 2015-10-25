В ЦИК не видят оснований не передавать сегодня избирательные бюллетени УИК в Красноармейске

14:05, 25 октября 2015
Политика
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Нет никаких оснований для того, чтобы не передавать напечатанные избирательные бюллетени избирательным комиссиям в Красноармейске Донецкой области в течение сегодняшнего дня.

Фото УНІАН

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский, передает корреспондент УНИАН.

"Там нет никаких препятствий для передачи избирательных бюллетеней. Решение суда, которое члены комиссии приняли в качестве обоснования непередачи бюллетеней, не вступило в силу. Оно будет обжаловано, и я уверен, что сегодня оно будет отменено судом высшей инстанции", - отметил Охендовский.

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Как сообщал УНИАН, избирательные участки в Красноармейске не открылись.

В ночь на 25 октября Донецкий областной административный суд, который сейчас находится в Славянске, признал недействительным решение Красноармейской городской территориальной избирательной комиссии о выборе типографии в Краматорске для печати бюллетеней.

Типография в Краматорске является частной, а у ТИК еще также есть договоры с предыдущей типографией «Приазовский рабочий» (Мариуполь) и типографией «Заря» (Киев).

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