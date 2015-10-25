Во Львове по состоянию на полдень проголосовали 12,8% избирателей, в Житомирской области - 16,65%
13:32, 25 октября 2015Политика
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Также сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях явка превысила 11%.
Местные выборы в Украине / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета и Житомирской ОГА.
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Как отмечается в сообщении, в Лычаковском районе Львова проголосовали 12% избирателей, в Шевченковском 1,1%, в Железнодорожном – 14,08%, в Сиховском – 14,9%, в Галицком – 11,2%, во Франковском – 14% избирателей.
"По состоянию на 12:00 в области проголосовало 163,668 тыс. людей, что составляет 16,65% избирателей", - говорится в сообщении Житомирской ОГА.
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