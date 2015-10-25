Во Львове по состоянию на полдень проголосовали 12,8% избирателей, в Житомирской области - 16,65%

13:32, 25 октября 2015
Политика
258 0

Также сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях явка превысила 11%.

Місцеві вибори в Україні / УНІАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета и Житомирской ОГА.

Читайте такжеЖебривский: Выборы в Мариуполе не пройдут, если их не перенесут

Как отмечается в сообщении, в Лычаковском районе Львова проголосовали 12% избирателей, в Шевченковском 1,1%, в Железнодорожном – 14,08%, в Сиховском – 14,9%, в Галицком – 11,2%, во Франковском – 14% избирателей.

"По состоянию на 12:00 в области проголосовало 163,668 тыс. людей, что составляет 16,65% избирателей", - говорится в сообщении Житомирской ОГА.

Читайте такжеЯвка на Донетчине и Луганщине превышает 11% - Порошенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter