Явка на Донетчине и Луганщине превышает 11% - Порошенко
13:16, 25 октября 2015Политика
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Киев. 25 октября. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что явка на местных выборах в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 12 час, согласно данным местных властей, составляла более 11%.
Выборы на Донбассе / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.
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"Только что я разговаривал с председателем областной госадминистрации Павлом Жебривским. Он мне доложил, что и в Донецкой, и в Луганской областях никаких нарушений нет, потому что выборы проходят организованно, явка достаточно высокая - на 12 часов она превышала 11%", - сказал Порошенко.
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