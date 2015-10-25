Явка на Донетчине и Луганщине превышает 11% - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

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"Только что я разговаривал с председателем областной госадминистрации Павлом Жебривским. Он мне доложил, что и в Донецкой, и в Луганской областях никаких нарушений нет, потому что выборы проходят организованно, явка достаточно высокая - на 12 часов она превышала 11%", - сказал Порошенко.