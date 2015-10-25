В Запорожье на пяти избирательных участках отсутствуют протоколы об итогах голосования

Как сообщил УНИАН руководитель Запорожского отделения Комитета избирателей Украины Роман Пятигорец, «наблюдателями КУИ зафиксирован факт отсутствия протоколов об итогах голосования на избирательных участках 230976 ,230977, 230978, 230979 и 230980 округа № 37».

«Орджоникидзевская территориальная комиссия отказывается передавать на участки указанные протоколы, мотивируя это тем, что они не напечатаны, а городская избирательная комиссия обращения участковых комиссий игнорирует. Таким образом, после подсчета голосов, результаты волеизъявления по выборам городского и областного советов просто некуда будет зафиксировать», - отметил Пятигорец.