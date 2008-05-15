Янукович и сам не знает, почему в коалиции перестали целоваться

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что будущего у нынешней коалиции в Верховной Раде нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время заседания оппозиционного правительства, которое он возглавляет.

“Будущего у этой коалиции, безусловно, нет и не может быть, потому что она построена на политическом авантюризме, на решении о досрочных выборах, которые проходили в условиях, когда страна нормально развивалась, но это не удовлетворяло кучку амбициозных политиков», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Верховная Рада в очередной раз «столкнулась с неожиданностью». По его словам, это является неожиданностью не только для оппозиции, но и для коалиции, поскольку именно БЮТ блокирует работу парламента.

По его словам, в коалиции есть люди, которые привыкли на кризисах, на конфликтах «повышать свой политический рейтинг». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «правительство занимается только политиканством».

Он отметил, что сегодня по дороге на работу он услышал интервью с простыми киевлянами, которые «хорошо понимают, что это спектакль, который уже надоел». По его словам, люди говорят о том, что «мы довольны тем, что они перестали целоваться». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, мол, почему перестали целоваться в коалиции, он и сам не знает.

Лидер Партии регионов считает, что сегодня уже «нет ни одного человека, который бы не осознавал, что коалиции на сегодняшний день не существует».