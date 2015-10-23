Бюллетени для выборов в Закарпатский облсовет с четырехчасовым опозданием привезли в Ужгород (фото)

Около 19:15 грузовик с новыми бюллетенями прибыл под здание Закарпатской ОГА на площадь Народную в Ужгороде, где заседает областная комиссия.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Груз ждут представители ТИК, правоохранители и журналисты еще с 15:30, но из-за поломки авто доставка бюллетеней задержалась на фактически 4 часа. В ближайшее время бюллетени начнут распаковывать и распределять по ТИК.

Как рассказал водитель грузовика, он провел в дороге 12 часов. Под Свалявой действительно произошла поломка - заклинило тормоза. По словам водителя, это из-за крутых поворотах на перевалах, которые ему пришлось преодолевать.