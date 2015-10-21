В тернопольском издательстве обнаружены неучтенные бюллетени для голосования на местных выборах
В Тернополе 20 октября в издательстве «Терно-граф» обнаружены тысячи неучтенных бюллетеней для голосования на местных выборах, хотя официально все бюллетени были переданы в ТИК еще в пятницу, 16 октября.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Как сообщил с места событий народный депутат Тарас Пастух, также в типографии обнаружили пластины, с которых печатались бюллетени. «До сих пор пластины не уничтожены, как того требует избирательное законодательство и не составлен соответствующий акт», - отметил Тарас Пастух.
По словам Тараса Пастуха, о том, что протокол об уничтожении пластин, на которых печатались бюллетени не составлен, а сами пластины не уничтожены, сообщил 20 октября представитель в ТИК.
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«Мы приехали на типографию и зафиксировали тысячи чистых бюллетеней. В нашем присутствии только начались уничтожаться пластины. А часть из них вообще пришлось искать по всей типографии. То есть от 16 октября и до сегодня все пластины оставались без контроля территориальной комиссии, любому субъекту избирательного процесса и мы можем предположить, что таких бюллетеней было напечатано в два или три раза больше, чем необходимо», - отметил Тарас Пастух.
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Сейчас в издательстве работает следственная группа, допрашивают работников типографии, вызвано членов ТИК. Официальный комментарий по поводу этих событий будет обнародован 21 октября.