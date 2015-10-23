Порошенко ответил на петицию о назначении Тимошенко послом в Гондурасе

На сайте главы государства сообщается, что Петр Порошенко рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию относительно "назначения Тимошенко Юлии Владимировны послом в Гондурас", которую подписали свыше 27 тысяч граждан.

"Отмечая высокий интерес граждан к механизму подачи электронных петиций, должен заметить, что система зарубежных дипломатических учреждений нашего государства строится, исходя из внешнеполитических приоритетов Украины", - говорится в ответе.

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Также президент отметил, что при принятии решений относительно необходимости представления интересов нашего государства в конкретной зарубежной стране на уровне посольства он исходит из перспектив реального вклада работы такой диппредставительства в обеспечение защиты суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, ее политических, экономических, энергетических и других интересов, а также в создании благоприятных внешнеполитических условий для дальнейшего развития Украинского государства и народа.

"Интересы Украины в Центральной Америке и в Карибском бассейне сейчас представляют посольства Мексиканских Соединенных Штатах и в Республике Куба. Работа этих учреждений, сфера ответственности которых также включает Белиз, Гватемалу, Венесуэлу, Доминикану и Коста-Рику, позволяет должным образом поддерживать развитие политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарного взаимодействия с государствами региона, а также обеспечивать защиту прав и интересов наших граждан", - отметил Порошенко.

Президент заявил, что потребность в основании деятельности дипломатического представительства в Гондурасе во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в настоящее время отсутствует.