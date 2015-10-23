Страны G7 продолжат поддерживать Украину - посол Великобритании
19:01, 23 октября 2015Политика
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Послы стран "Большой семерки" в Украине заверили президента Петра Порошенко, что G7 продолжит поддерживать Украину.
G7 / REUTERS
Об этом посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Гоф написала в Twitter.
"Конструктивная и теплая встреча с послами "Большой семерки" и Порошенко. Поддержка Украины будет", - сообщила Гоф.
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Как сообщал УНИАН, в июне, лидеры G7 приняли декларацию, в которой назвали условия снятия санкций с РФ.
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