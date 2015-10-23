В Мариуполе разоблачили чиновника, отправлявшего людей на "антимайдан"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, руководитель ККП «Мариупольтеплосеть» с декабря 2013 года по январь 2014 года организовал выезд подчиненных работников предприятия в город Киев для участия в массовых акциях в противодействие участникам Революции достоинства. При этом должностным лицом в табелях учета рабочего времени за указанный период были внесены заведомо ложные сведения о пребывании на работе работников, в результате чего должностным лицом были присвоены бюджетные средства предприятия.

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23 октября представителями прокуратуры города Мариуполя должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления положением) Уголовного кодекса Украины. За совершение указанных преступлений подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для чиновника.