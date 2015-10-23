С сегодняшнего дня в Донецкой области заработает Антикоррупционный штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время коллегии облгосадминистрации заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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По его словам, с сегодняшнего дня начинает действовать Антикоррупционный штаб, который будет анализировать все тендеры на территории Донецкой области. Возглавит этот штаб заместитель руководителя ОГА Виктор Ремский.

«Мы будем следить не только за результатами закупок. Штаб будет следить еще и за тем, как формируются условия проведения процедуры закупок. Образно говоря, будем не просто ловить кого-то за хвост, а работать на опережение», - подчеркнул Жебривский.