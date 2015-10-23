За прошлый год глава Одесской таможни Марушевская не задекларировала ни копейки зарплаты
Руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская задекларировала 32 тыс. 847 гривень доходов за 2014 год.
Соответствующая декларация размещена на сайте Одесской областной госадминистрации, заместителем главы которой до недавнего времени была Марушевская, передает "Украинская правда".
Источник этого дохода чиновница не уточняет, но в графе "зарплата" стоит прочерк.
Муж Марушевской Маркиян Процив заработал за прошлый год 587 тыс. 95 гривень, из которых 33 тыс. 160 гривень – зарплата, а 553 тыс. 935 гривень – доход от предпринимательской деятельности.
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Марушевская указала, что у нее нет ни квартиры, ни земельных участков. За ее супругом значится четверть квартиры площадью 76,1 кв. м.
Руководитель Одесской таможни и экс-заместительница Михаила Саакашвили, согласно декларации, не владеет автомобилями, а ее муж имеет Opel Astra (2008 года выпуска) и Mazda 6 (2013 года).
На счетах членов семьи Марушевской – то есть мужа – 465 тысяч гривень.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко объявил заместителя одесского губернатора Юлию Марушевскую руководителем одесской таможни.
Напомним, Марушевская - 25 - летняя активистка Евромайдана, которая известна своими клипами и телевизионными выступлениями на ведущих мировых телеканалах.