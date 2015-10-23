Порошенко одобрил предоставление льгот ветеранов войны семьям Небесной сотни

Согласно данным на странице соответствующего законопроекта №2022а на сайте Верховной Рады, закон сегодня возвращен в парламент уже с подписью президента.

Данным документом действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" распространено на семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства.

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В то же время эта норма не распространяется на семьи работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных сил и других военных формирований, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции достоинства.

Напомним, документ был принят Верховной Радой в целом 6 октября.