Посольство Украины в США: вето закона об оборонном бюджете США не помешает предоставлению оружия Киеву

"Президент США Барак Обама наложил вето на закон о бюджете на поддержку обороны США на 2016 год из-за ряда причин, не связанных с объемом помощи Украине, которая предусмотрена в данном документе", - говорится в сообщении посольства. В частности в нем отмечается, что Барак Обама аргументировал свое вето секвестром бюджета, который остается в силе, игнорированием Конгрессом ряда предложенных Администрацией реформ по модернизации армии, а также то, что положения данного документа делают невозможным закрытие тюрьмы Гуантанамо, которое является принципиальным для Барака Обамы еще со времени его президентской кампании.

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А объем военной помощи для Украины на следующий год в размере $300 млн не вызвал возражений со стороны Барака Обамы.

Теперь документ возвращается к Конгрессу, где для преодоления президентского вето необходимы голоса двух третей Сената и Палаты представителей. Соответствующее голосование Палаты представителей запланировано на 5 ноября.

Следует отметить, что даже в случае невступления в силу, этим законом и другими составляющими бюджета США на 2016 год, оказание военной и другой помощи Украине будет продолжаться, поскольку в таком случае будет введена так называемая "резолюция, которая продолжается", которая перенесет на следующий год все запланированные объемы финансовых расходов, которые есть в бюджете 2015 года.