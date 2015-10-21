Порошенко заявил, что США передадут Украине военные радары уже в середине ноября

В середине ноября в Украину придут специальные контрбатарейные станции большой дальности.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед студентами в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, передает корреспондент УНИАН.

«Я горжусь тем, что после моей встречи с Бараком Обамой в середине ноября к нам прибудут специальные контрбатарейные станции большой дальности", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко проинформировал, что в ноябре американская сторона начнет уникальную многомиллионную программу по обучению украинских вооруженных сил и спецподразделений.

“Во время визита в Нью-Йорке я договорился с руководством Соединенных Штатов о предоставлении Украине нелетального оружия... На этой неделе Конгресс США - тоже не без усилий украинской дипломатии - одобрил решение о выделении в 2016 году значительных финансовых ресурсов на оказание военной помощи Украине. В ноябре американской стороной будет начата уникальная многомиллионная программа по обучению украинских вооруженных сил и спецподразделений”, - сказал он.

Президент снова подчеркнул, что гарантией перемирия и мира может быть только надежность украинской обороны, и в проекте бюджета на следующий год будет предусмотрено существенное увеличение расходов на оборону.