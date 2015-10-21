В знак протеста волонтёры из Мариуполя вернули свои ордена Президенту

Волонтеры Денис Гаврилов и Руслан Скалун вернули свои государственные награды в Администрацию президента в знак протеста против невыполнения главой государства своих обещаний перед украинцами и манипуляций в ходе избирательного процесса в Мариуполе в пользу бывших «регионалов»..

«Мы сейчас хотели бы вернуть награды лично президенту Петру Порошенко. Но так как он находится в рабочей поездке в Ивано-Франковской области, то принесли их в Администрацию Президента с пояснительным письмом, почему мы это делаем», – сказал Денис Гаврилов, волонтер, руководитель городского избирательного штаба в Мариуполе.

Он рассказал, что орден «За мужество» ІІІ степени получил за активную деятельность по освобождению Мариуполя: «Когда захватили город, мы не уехали из него, а остались, собирали разведданные о местах дислокации и передвижениях боевиков, передавали их в штаб АТО, помогали планировать освобождение Мариуполя. А после самого освобождения начали помогать украинским военным всем чем можно и занимаемся этим и по сей день».

При этом Гаврилов подчеркнул, что очень уважительно относится к своей награде, потому что она «не от президента, а от Украины. Но из рук этого президента, которого с натяжкой можно назвать патриотом Украины, я бы не хотел ее получать. Когда в ближайшее время будет следующий президент-патриот и он примет решение вновь наградить либо вернуть конкретно эти награды, то мы не будем против», – заверил Гаврилов.

По словам волонтера, вернуть орден его заставила ситуация с выборами в Мариуполе. «Это некий жест отчаяния от того, что происходит», – объяснил Гаврилов, который вчера вместе с активистами УКРОПа пикетировал ЦИК с требованием не вмешиваться в ход избирательного процесса в Мариуполе.

Он подчеркнул, что Президент Украины «сливает Мариуполь и Донецкую область». «Массовые фальсификации происходят на юге Украины – в Мариуполе, Бердянске, Запорожье. А не кажется ли вам, что это и есть та пресловутая дорога на Крым, о которой говорили в Москве?» – отметил активист.

В свою очередь, председатель Волонтерского союза «Кодекс чести», кандидат в депутаты горсовета Мариуполя от УКРОПа Руслан Скалун сообщил, что он с радостью воспринял свое награждение орденом «За заслуги» ІІІ степени в июне месяце. «Это была большая честь и для меня, и для всего нашего волонтерского союза Мариуполя», – сказал он. Скалун напомнил, что в сентябре 2014 года Петр Порошенко приехал в Мариуполь и пообещал, что город не будет сдан, но сейчас имеет место обратный процесс: «Я вижу, что происходит за линией обороны – если концентрация военной силы будет идти с такой же скоростью, то мы наверняка получим коридор в Крым. Мы призываем президента обратить внимание политическую и военную ситуацию в Мариуполе. Господин Гарант, не сдавайте Мариуполь».

В приемной Президента на Шелковичной, 12 ордена и пояснительное письмо от волонтеров приняли, при этом отметив, что в их практике люди впервые возвращают полученные награды.