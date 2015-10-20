Пятерка лидеров на выборах в Киевсовет: "Солидарнисть", "Батькивщина", "Самопомич", УКРОП, "Рух за реформы"

На ближайших местных выборах в Киеве в горсовет проходят «БПП «Солидарнисть» (27%), «Батькивщина» (12,6%), «Самопомич» (8,5%), УКРОП (6,9%), «Рух за реформы» (6,1%), «Свобода» (5,7%), «Еднисть» (5,3%).

Об этом свидетельствуют данные контрольных замеров электоральных настроений на тему: «Битва за столицы: электоральные настроения жителей Киева и Днепропетровска», проведенных Центром исследований и коммуникаций «Active Group».

На грани прохождения остаются: «Партия ришучих громадян» (4,8%) и «Оппозиционный блок» (3,9%). Не определились с выбором – 13% опрошенных, другие партии набирают 6,2%.

На выборах мэра города во второй тур выходит Виталий Кличко (37%), а за второе место борются Олександр Омельченко (10,3%), Борислав Береза (9,7%), в третьем эшелоне идут Владимир Бондаренко (8,2%) и Геннадий Корбан (6,8%),

По мнению экспертов Центра, особенностью киевской ситуации является значительная разница между рейтинговыми показателями кандидатов в мэры Березы и Омельченко и их партийными брэндами. При сохранении этой тенденции единственной оппозиционной силой способной сдерживать аппетиты «Солидарности» в Киевсовете может остаться только УКРОП. При условии, что электорат Березы будет перетекать к УКРОПу, а близкий по духу электорат УКРОПа поддержит мэрские амбиции Березы.

В Днепропетровске шансы на прохождение в местные советы имеют следующие партии: «Оппозиционный блок» (26,8%), УКРОП 24,4%, «Громадська сила» (11.2%), «БПП «Солидарнисть» (6,4%), «Батькивщина» (6,3%), «Видродження» (5,1%), «Самопомич» (4,8%).

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На выборах мэра города во второй тур выходят Борис Филатов (30,8%) и Александр Вилкул (28,5%). Во втором туре Борис Филатов набирает 36%, тогда как Александр Вилкул набирает 29%.

По мнению экспертов Центра, лидерство Филатова во втором туре достаточно условно. Ведь как показывает практика, электорат Филатова, более молодой и экономически активный, менее дисциплинирован в избирательном процессе, в отличии от электората Александра Вилкула. Поэтому результат кампании решит степень мобилизации сторонников кандидатов во втором туре.

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Опрос проходил с 12 по 17 октября 2015 года. Методом личного интервью в каждом городе было опрошено 1200 респондентов. В ходе исследования использовалась вероятностная случайная выборка, которая отображает структуру населения в областях по полу и возрасту. Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,7%.