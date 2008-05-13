В Блоке Кличко компромисс с Тимошенко мягко отклонили

В Блоке Виталия Кличко видят только двух кандидатов, которые могут победить на выборах мэра Киева, - Виталия КЛИЧКО и Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Ни один другой кандидат реальных шансов на победу не имеет, говорится в переданном агентству УНИАН сообщении пресс-службы Блока.

Так в Блоке прокомментировали личное предложение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО к В.КЛИЧКО стать секретарем Киевсовета в случае победы Александра ТУРЧИНОВА на выборах мэра Киева.

Блок Кличко напоминает о договоренностях, которые были достигнуты еще в марте. Их суть простая – мэром становится тот, кого поддержит абсолютное большинство киевлян, а секретарем Киевсовета – представитель политической силы, которая наберет наибольшее количество голосов на выборах в столичный парламент. По убеждению Блока Кличко, такой подход полностью отвечает такому понятию, как демократия, ведь власть должна иметь рычаги влияния для реализации своих предвыборных обещаний, а оппозиция – механизмы для контроля действий власти.

Блок Виталия Кличко отмечает, что БЮТ был, есть и будет оставаться стратегическим партнером, с которым эта политическая сила связывает не только проведение реформ в Киеве, но и качественное возрождение Украины.

В то же время Блок Кличко призывает политических единомышленников направить всю свою силу, ум и энергию на борьбу с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и его окружением, "ведь именно от консолидации всех демократических сил зависит, что будет с Киевом – либо он очистится и получит шанс стать настоящей европейской столицей, либо и в дальнейшем будет оставаться площадкой для обогащения кучки дельцов в области землеотводов".

Как сообщал УНИАН, 12 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ намерен выдвинуть кандидатуру В.КЛИЧКО на должность секретаря Киевсовета после избрания А.ТУРЧИНОВА Киевским городским председателем.

По ее словам, «если Виталий (КЛИЧКО) хочет набраться организационного опыта, было бы первым шагом очень хорошо, чтобы возле нового мэра, если им будет ТУРЧИНОВ, взять секретарем Киевсовета КЛИЧКО».