Заявление Луценко об отставке Балоги - позиция ”Народной самообороны”
или Бумеранги возвращаются на Банковую
Вчерашнее заявление лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО об отставке главы Секретариата Президента отражает общую позицию депутатской группы «Народная самооборона».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Народная самооборона», об этом сказал народный депутат, член группы Геннадий МОСКАЛЬ.
«Вчерашнее заявление лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО - это мнение всех членов депутатской группы «Народная самооборона», и оно уже давно назрело», - отметил Г.МОСКАЛЬ.
Причиной такого заявления он назвал то, «что сейчас творится в Украине и в самой Верховной Раде».
«Виктор БАЛОГА запускал бумеранги, сейчас они возвращаются обратно на Банковую. Он-то пригибается, но бьют они по Президенту», - сказал он.
Также Г.МОСКАЛЬ отметил, что как руководитель Закарпатской областной организации «Народная самооборона», общаясь с жителями региона, получает много жалоб относительно «деятельности» родственников В.БАЛОГИ.
«Люди мне жалуются, что БАЛОГА и его родственники, которые оккупировали территорию и, фактически, правят Закарпатьем, начали себя называть уже - семья. То есть, семья приняла решение, семья того поставила на должность, этот объект не трогайте, потому что семья решила, что он будет их и так далее. Люди меня спрашивают, где же мы живем – в стране или в Сицилии», - отметил депутат.
Как сообщал УНИАН, 12 мая лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что в обмен на освобождение В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины Блок Юлии Тимошенко мог бы остановить свои конституционные инициативы.