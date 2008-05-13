Заявление Луценко об отставке Балоги - позиция ”Народной самообороны”

Вчерашнее заявление лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО об отставке главы Секретариата Президента отражает общую позицию депутатской группы «Народная самооборона».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Народная самооборона», об этом сказал народный депутат, член группы Геннадий МОСКАЛЬ.

«Вчерашнее заявление лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО - это мнение всех членов депутатской группы «Народная самооборона», и оно уже давно назрело», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Причиной такого заявления он назвал то, «что сейчас творится в Украине и в самой Верховной Раде».

«Виктор БАЛОГА запускал бумеранги, сейчас они возвращаются обратно на Банковую. Он-то пригибается, но бьют они по Президенту», - сказал он.

Также Г.МОСКАЛЬ отметил, что как руководитель Закарпатской областной организации «Народная самооборона», общаясь с жителями региона, получает много жалоб относительно «деятельности» родственников В.БАЛОГИ.

«Люди мне жалуются, что БАЛОГА и его родственники, которые оккупировали территорию и, фактически, правят Закарпатьем, начали себя называть уже - семья. То есть, семья приняла решение, семья того поставила на должность, этот объект не трогайте, потому что семья решила, что он будет их и так далее. Люди меня спрашивают, где же мы живем – в стране или в Сицилии», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 12 мая лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что в обмен на освобождение В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины Блок Юлии Тимошенко мог бы остановить свои конституционные инициативы.