Порошенко: Неснятие депутатской неприкосновенности перекрывает путь к безвизовому режиму

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания Национального совета реформам, сообщает пресс-служба главы государства.

«Европейский Союз рассматривает это как чрезвычайно важный элемент программы борьбы с коррупцией. Просил бы, чтобы мы, не откладывая, вынесли этот вопрос на рассмотрение», – обратился глава государства к присутствующим депутатам Парламента. Президент отметил, что каждая политическая сила на выборах обещала своим избирателям это сделать.

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«Вы записали это в Коалиционное соглашение. Найдите в себе мужество и принимайте это решение. Очень надеюсь, что народные депутаты поведут себя как ответственные государственные мужи и не будут пытаться восстановить касту неприкасаемых, которая ради сохранения привилегии для нескольких сотен депутатов перекроет путь к безвизовому режиму десяткам миллионов украинцев», – подчеркнул глава государства.