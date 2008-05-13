НУ-НС надоели скандалы от Тимошенко

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” ожидает от правительства «конструктивной ежедневной работы», а не скандалов вокруг новых изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Мы не хотим больше видеть, когда ежедневная работа премьер-министра Украины подменяется сплошными осложнениями, если не сказать скандалами, вокруг текста каких-то новых изменений в Конституцию Украины”, – отметил он.

Также В.КИРИЛЕНКО выразил обеспокоенность по поводу того, что правительство ежедневно привносит «новые споры и создается новая конфликтная среда».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция НУ-НС хочет видеть «конкретные позитивные и важные для страны документы» коалиционного правительства, в частности, новый налоговый кодекс, законопроекты, которые касаются местного самоуправления, антикоррупционные законы.

Он сообщил, что сегодня состоялось заседание фракции НУ-НС с участием министров, которые делегированы в правительство этой политической силой. По словам В.КИРИЛЕНКО, на заседании речь шла о том, что со стороны БЮТ «продемонстрировано неуважение к институту Президента и к конституционному долгу главы государства». По его мнению, блокирование работы ВР и невозможность выступления Президента Украины осуществлялись «под надуманным поводом». «От того, что БЮТ заблокировала трибуну для главы государства, никак не преодолена инфляция, а наоборот, донесены до инвесторов, всего мира очень тревожные тенденции к возможным плохим ожиданиям вообще относительно стабильности политической ситуации в Украине», – заявил лидер фракции НУ-НС.

«Как бы ни пыталась премьер-министр Украины свое нынешнее поведение обосновать необходимостью преодоления инфляции, эти аргументы не вяжутся», – считает он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, фракция НУ-НС предлагала БЮТ рассмотреть предложенные ими законопроекты сразу после выступления Президента, но ответ получен не был.