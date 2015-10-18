Петиция о прекращении подачи электроэнергии в оккупированный Крым набрала более 25 тысяч голосов

Стоит отметить, что петиция была опубликована 8 сентября 2015 года, на сегодняшний день она набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Автором данного обращения к президенту выступил Сергей Скороход.

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"К сожалению, нынешняя политика украинского правительства не позволяет Крыму осознать все минусы жизни без Украины. Более того, доходит до абсурда - снабжая электроэнергией оккупационный строй в Крыму, Украина сама вынуждена покупать электричество у соседа-агрессора", - говорится в тексте петиции.

Теперь данную петицию должны передать в Администрацию президента Украины на рассмотрение, после чего АП передаст свои выводы президенту. Затем Порошенко должен предоставить свой ответ на петицию.