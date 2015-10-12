Демчишин опроверг сообщения о начале "энергетической" блокады Крыма

Об этом на брифинге в понедельник заявил министр энергетики Владимир Демчишин, передает "Украинская правда".

"У нас есть 4 линии, по которым мы поставляем электроэнергию. На самом деле министерство не пытается играть в политические игры", - отметил министр.

Читайте такжеАктивисты заявили о начале "энергетической" блокады Крыма (фото)

"На данный момент есть решение Кабмина о поставках электроэнергии в Крым, и мы это выполняем. Конечно, есть люди, которые отстаивают другую позицию", - добавил Демчишин.

Ранее заместитель председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изет Гданов заявлял, что украинские энергетики 11 октября прекратили поставки электричества в Крым по линии Мелитополь - Джанкой.

"Это будет тупиковая ветка, на Крым по ней электричество не пойдет. В рамках действующего законодательства будем доводить до ведома власть имущих, что поставки электричества в Крым, по меньшей мере, аморальны", - заявил он, добавив, что еще три линии продолжат поставлять энергию на оккупированный полуостров.