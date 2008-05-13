Сегодня Ющенко выступит в парламенте с ежегодным Посланием

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что глава государства даст оценку экономическим, политическим и международным событиям последнего времени и определит стратегические направления развития государства в современных условиях.

В соответствии с договоренностями в рамках демократической коалиции, положения Послания Президента Украины являются основой для окончательной редакции Программы действий правительства, которую должна утвердить Верховная Рада Украины.

На выступление главы государства приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, члены правительства, главы областных государственных администраций.

Выступление В.ЮЩЕНКО будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины, «5-м каналом», ICTV, "24 каналом" и НРКУ.