В Глухове разгорается скандал с использованием админресурса - СМИ

После объявления потомком известного украинского аристократического рода Терещенко - Мишеля Терещенко - о намерении баллотироваться на должность городского председателя здесь началось одно из самых принципиальных противостояний на местных выборах 2015 года, пишет газета "День".

Основным конкурентом Мишеля Терещенко является действующий мэр Глухова Юрий Бурлака, который баллотируется от партии «Воля народа». Этой зимой, например, он, ссылаясь на инициативу горожан, начал разговор о восстановлении памятника Ленину и обещал выделить на это бюджетных 10 тыс. грн. В январе 2015 года Мишель Терещенко ответил на инициативу Бурлака письмом, напомнив о репрессиях, которые устроила против его семьи советская власть.

Читайте такжеКорбан: Нужно законодательно обязать олигархов продать контрольные пакеты стратегических предприятий

Нынешнего мэра СМИ называют близким к олигарху и народному депутату Андрею Деркачу. Поэтому весь административный, финансовый и медийный олигархический ресурс сегодня работает против потомка знатного украинского рода промышленников-меценатов Терещенко, пишет газета.

Последнее препятствие, с которым столкнулась команда Терещенко, - отказ Глуховского районного совета предоставить кандидату помещение в Доме культуры для проведения конференции, запланированной на 22 октября.

О личных отношениях Андрея Деркача с президентом говорит и народный депутат Олег Медуница: «Сегодня Деркач пытается оказывать влияние на Президента Порошенко. Он сыграл положительную роль в разрушении парламентского большинства Януковича — был одним из депутатов, которые начали его расшатывать. Но это не связано с какими-то политическими убеждениями — этот человек является конъюнктурщиком».

«К тому же у Деркача в собственности 60% акций местного канала «Академ ТV». Сейчас этот ресурс используется против Мишеля Терещенко», — добавляет народный депутат, открыто поддерживающий Терещенко в борьбе за должность глуховского городского головы.

Читайте такжеВ Мариуполе "регионалы" и "коммунисты" работают на срыв выборов – УКРОП Мариуполя

По мнению депутата Киевской городской рады, «в случае победы Мишеля Терещенко, он должен был бы вместе с обществом обратиться к Президенту, чтобы предотвратить в дальнейшем использование админресурса, который сейчас используется в предвыборной борьбе, в том числе против Мишеля». «Потому что, не имея правовой страны, нам трудно изменить систему. На уровне мэра города нельзя изменить правоохранительные органы, суды, госадминистрацию, таможню, которые не находятся под непосредственным контролем города - для этого нужна воля высших органов власти», - подводит итоги политик.