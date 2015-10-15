Порошенко: Избрание Украины в СБ ООН говорит о глобальной поддержке в мире проукраинской коалиции

18:55, 15 октября 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко считает, что избрание Украины в Совет безопасности ООН свидетельствует о глобальной поддержке в мире проукраинской коалиции.

Фото УНИАН

Об этом глава государства написал в Twitter.

«Украина в Совете безопасности ООН - это глобальная поддержка проукраинской коалиции», - отметил Порошенко.

«Каждый голос за Украину в СБ ООН - это голос за наши суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул президент.

Читайте такжеУкраину избрали непостоянным членом Совбеза ООН, "за" проголосовали 177 стран

Как сообщал УНИАН, сегодня на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы. “За” проголосовало 177 стран.

Всего проголосовали 192 страны. Один бюллетень признан недействительным. Необходимое минимальное количество голосов составляет 118. Украину поддержали 177 стран, 14 воздержались.

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