Порошенко: Избрание Украины в СБ ООН говорит о глобальной поддержке в мире проукраинской коалиции
Президент Петр Порошенко считает, что избрание Украины в Совет безопасности ООН свидетельствует о глобальной поддержке в мире проукраинской коалиции.
Об этом глава государства написал в Twitter.
«Украина в Совете безопасности ООН - это глобальная поддержка проукраинской коалиции», - отметил Порошенко.
«Каждый голос за Украину в СБ ООН - это голос за наши суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул президент.
Читайте такжеУкраину избрали непостоянным членом Совбеза ООН, "за" проголосовали 177 стран
Как сообщал УНИАН, сегодня на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы. “За” проголосовало 177 стран.
Всего проголосовали 192 страны. Один бюллетень признан недействительным. Необходимое минимальное количество голосов составляет 118. Украину поддержали 177 стран, 14 воздержались.