Генеральная прокуратура возобновила уголовные производства по рейдерскому захвату рынка "7 километр" в Одессе

Члены Ассоциации работодателей Юга Украины, Союза предпринимателей малого и среднего бизнеса в Одесской области, Общественного совета предпринимателей промтоварного рынка "7 километр", предприниматели рынка и общественные активисты требуют от властей разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг крупнейшего украинского рынка, который, по информации предпринимателей, был захвачен в рейдерский способ Юрием Иванющенко (Енакиевским) за время президентства Януковича.

«Рынок, захваченный в рейдерский способ через сеть «смотрящих», до сих пор стало обеспечивает семью финансами и также финансирует сепаратизм», - отметил Юрий Борщенко, председатель Ассоциации работодателей Юга Украины.

Он также подчеркнул, что за время правления Януковича владельцы рынка были вынуждены «подарить» Юре Енакиевском 25% акций общества, после чего они были отстранены от управления предприятием. С этого момента были созданы теневые схемы деятельности рынка, а половина доходов идет на финансирование терроризма в Луганской области.

«ООО «Промрынок» в 2014 г. приобрело у одного из предприятий, расположенного в оккупированном Луганске, акции на сумму 23 млн грн.», - отметил Юрий Борщенко.

На мероприятии присутствовали более 300 человек. В поддержку акции предпринимателей "7 километру" выступили и народные депутаты Украины Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Величкович и Владимир Соляр. Они и еще 21 народный избранник направили соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Депутатский корпус требует разобраться с этой ситуацией, наказать виновных, выгнать рейдеров-бандитов с «7-го километра», вернуть крупнейший рынок в Европе законным владельцам и вывести его деятельность из тени».

«Мы берем этот вопрос на личный контроль и будем делать все, чтобы это дело не затягивалось и не было забыто, как и много других громких.

"Украине нужен новый этап Революции Достоинства - законная очистка от мафиозных кланов Януковича и олигархов. Без этого не будет национального прогресса и успеха", - отметил народный депутат Украины Андрей Левус.

По результатом встречи с представителями Генпрокуратуры Андрей Левус также сообщил, что дело рынка 7 км забирают из областной прокуратуры, которая проявила бездействие, и передают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры. А уголовные производства будут восстановлены уже сегодня.

Также народные депутаты и предприниматели рынка встретились с первым заместителем председателя Государственной фискальной службы Украины Сергеем Биланом, председателем Службы Безопасности Украины Василием Грицаком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым и передали официальное обращение.