В лизинговой компании рассказали, почему Шокин ездит на Mercedes с номерами Skoda (документ)

Об этом заявил бывший владелец Skoda, компания "Уникредит лизинг", передает "Украинская правда".

"Этот номер был зарегистрирован на нашу компанию до 30.08.2014 года. Позже номер мог использоваться повторно при регистрации любого автомобиля в г. Киеве", - отметили в компании.

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Также представители "Уникредит лизинга" показали скан документа о снятии Skoda с этими номерами с учета, а также ее техпаспорт с отрезанным уголком.

Ранее бизнесмен Алексей Тамразов на своей странице в Facebook сообщил, что автомобиль Mercedes Benz S600L, на котором глава ГПУ Виктор Шокин ездил во время съемок программы "Без парканів", стоит 19 миллионов гривень.

"Номерной знак АА8749 МН на нем стоит от Skoda Octavia, компании "Уникредит лизинг". Значит, как минимум автомобиль в аренде у силовых ведомств и использует номера прикрытия", - возмущен Тамразов.