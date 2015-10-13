Шокин ездит на Mercedes за 19 миллионов гривень, прикрываясь номерами от Skoda - бизнесмен (фото)
Автомобиль Mercedes Benz S600L, на котором глава ГПУ Виктор Шокин ездил во время съемок программы "Без парканів", стоит 19 миллионов гривень.
Об этом сообщил бизнесмен Алексей Тамразов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что автомобиль начали продавать только в конце прошлого года. При этом в Германии его нетто-стоимость достигает 570 тысяч евро.
"С учётом таможенных платежей стоимость в Украине составит около 750 тыс. евро, или около 19 млн грн", - подчеркнул Тамразов.
Бизнесмен считает, что навряд ли этот автомобиль принадлежит напрямую Генпрокуратуре.
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"Номерной знак АА8749 МН на нем стоит от Skoda Octavia, компании "Уникредитлизинг". Значит как минимум автомобиль в аренде у силовых ведомств и использует номера прикрытия", - возмущен Тамразов.
Вы знаете, что общего между Григорием Суркисом и Виктором Шокиным? Посмотрел я видео программы "без парканів", про уча...Posted by Алексей Тамразов on 13 октября 2015 г.
Кроме того, в ответ на вопрос "Украинской правды" бизнесмен заявил, что не может представить подтверждение информации о номерах, поскольку получил ее неофициально от ГАИ.
Также пользователь Яків Євгенович опубликовал на своей странице в Facebook скриншот с видео на YouTube за 2013 год, на котором виден автомобиль Skoda с этими номерными знаками. Также этот номер определяется за Skoda сервисом eNomer.