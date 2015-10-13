Шокин ездит на Mercedes за 19 миллионов гривень, прикрываясь номерами от Skoda - бизнесмен (фото)

Об этом сообщил бизнесмен Алексей Тамразов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что автомобиль начали продавать только в конце прошлого года. При этом в Германии его нетто-стоимость достигает 570 тысяч евро.

"С учётом таможенных платежей стоимость в Украине составит около 750 тыс. евро, или около 19 млн грн", - подчеркнул Тамразов.

Бизнесмен считает, что навряд ли этот автомобиль принадлежит напрямую Генпрокуратуре.

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"Номерной знак АА8749 МН на нем стоит от Skoda Octavia, компании "Уникредитлизинг". Значит как минимум автомобиль в аренде у силовых ведомств и использует номера прикрытия", - возмущен Тамразов.

Вы знаете, что общего между Григорием Суркисом и Виктором Шокиным? Посмотрел я видео программы "без парканів", про уча... Posted by Алексей Тамразов on 13 октября 2015 г.

Кроме того, в ответ на вопрос "Украинской правды" бизнесмен заявил, что не может представить подтверждение информации о номерах, поскольку получил ее неофициально от ГАИ.

Также пользователь Яків Євгенович опубликовал на своей странице в Facebook скриншот с видео на YouTube за 2013 год, на котором виден автомобиль Skoda с этими номерными знаками. Также этот номер определяется за Skoda сервисом eNomer.